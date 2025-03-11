Матвиенко раскритиковала высокую стоимость дополнительного образования

«Кстати, о развитии детей — возможность получать дополнительное образование, заниматься спортом, творчеством, посещать музыкальные и художественные школы есть далеко не у всех детей. И надо это признать. Меня очень смущают некоторые доклады глянцевые, когда говорят, что 93−97% детей имеют доступ — неправда. Имеют (доступ — ред.) дети богатых родителей. А то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно. Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию», — сказала политик в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.