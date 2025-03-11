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В Пермском крае измерили уровень радиации

Роспотребнадзор Пермского края проверил уровень радиационной обстановки в регионе. Об этом сообщает ведомство.

Источник: Комсомольская правда

По результатам мониторинга и проверок в феврале 2025 года радиационная ситуация в Пермском крае признана стабильной и благоприятной.

За февраль 2025 года уровень дозы гамма-излучения на открытых территориях не превысил гигиенический норматив (0,3 мкЗв/час), и составил от 0,06 до 0,17 мкЗв/час. Не было зафиксировано ни природных, ни техногенных радиационных аномалий.

Измерения осуществляются ежемесячно в 7 контрольных точках, расположенных в таких населенных пунктах, как Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

Работа по контролю радиационной безопасности в Пермском крае продолжается.