В Пермском крае измерили уровень радиации

За февраль 2025 года уровень дозы гамма-излучения на открытых территориях не превысил гигиенический норматив (0,3 мкЗв/час), и составил от 0,06 до 0,17 мкЗв/час. Не было зафиксировано ни природных, ни техногенных радиационных аномалий.