В Пермском крае измерили уровень радиации

По результатам мониторинга и проверок в феврале 2025 года радиационная ситуация в Пермском крае признана стабильной и благоприятной.
За февраль 2025 года уровень дозы гамма-излучения на открытых территориях не превысил гигиенический норматив (0,3 мкЗв/час), и составил от 0,06 до 0,17 мкЗв/час. Не было зафиксировано ни природных, ни техногенных радиационных аномалий.
Измерения осуществляются ежемесячно в 7 контрольных точках, расположенных в таких населенных пунктах, как Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.
Работа по контролю радиационной безопасности в Пермском крае продолжается.