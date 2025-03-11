Вирус гриппа В бросает волгоградцев в горячку

Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, среди вирусов негриппозной этиологии выявляются также риновирусы и РС-вирусы. В целом количество случаев заболевания ОРВИ увеличилось за последнюю неделю в регионе на 17%, в том числе среди взрослого населения — на 26%.