Вирус гриппа В бросает волгоградцев в горячку

Помимо горячки, у больного могут наблюдаться слабость, разбитость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб, покраснение глаз, сухость и жжение в носу и горле.
Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, среди вирусов негриппозной этиологии выявляются также риновирусы и РС-вирусы. В целом количество случаев заболевания ОРВИ увеличилось за последнюю неделю в регионе на 17%, в том числе среди взрослого населения — на 26%.
В настоящее время частичный карантин из-за ОРВИ и гриппа введен уже в 105 школах Волгоградской области. Также закрыта часть групп в детских садах, колледжах и вузах. На предыдущей неделе карантин действовал в 73 школах.
В то же время заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошедшей неделей увеличилась в 2,3 раза.