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Мэр Уфы сообщил о будущем городского электротранспорта

В ходе оперативного совещания в администрации Уфы мэр города Ратмир Мавлиев рассказал о будущем электротранспорта.

Источник: Администрация Уфы

По его словам, принято решение о приобретении 15 новых современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Поставка 10 из них планируется в августе 2025 года, остальных 5 — в начале 2026-го.

«Техника себя хорошо зарекомендовала, благодаря комплексной работе подвижной состав уже обновили на 40%, — сообщил Ратмир Мавлиев. — Особое внимание уделяем кадровому обеспечению. Почти в два раза повысили заработную плату водителям троллейбусов и трамваев. Также видим огромную перспективу в так называемых троллейбусах-гармошках. После процедуры сертификации будем искать финансы для их приобретения».

В отношении трамвайных перевозок мэр Уфы сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по модернизации трамвайных путей, на что уже выделено финансирование. Также в городе будет уделяться внимание состоянию остановок электротранспорта и удобству прилегающих к ним пешеходных путей.