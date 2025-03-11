Мэр Уфы сообщил о будущем городского электротранспорта

«Техника себя хорошо зарекомендовала, благодаря комплексной работе подвижной состав уже обновили на 40%, — сообщил Ратмир Мавлиев. — Особое внимание уделяем кадровому обеспечению. Почти в два раза повысили заработную плату водителям троллейбусов и трамваев. Также видим огромную перспективу в так называемых троллейбусах-гармошках. После процедуры сертификации будем искать финансы для их приобретения».