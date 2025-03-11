Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Балтийском к борьбе с палами подключили беспилотники

Специалисты с помощью дронов наблюдают за территориями.

Источник: МЧС РФ

В Балтийском округе начали проводить противопожарные рейды с применением дронов.

«Нарушители и поджигатели прекрасно видны с высоты птичьего полета», — рассказывают в пресс-службе областного МЧС о проверках с помощью квадрокоптера.

Ранее сообщалось о том, что всего за время палов пострадало уже больше 300 га. Счет пожаров перевалил за 200, ежедневно пожарные по несколько десятков раз выезжают на тушение горящей травы в полях.

С 10 марта на территории Калининградской области введен особый противопожарный режим. Штрафы увеличены вдвое.