Под Балтийском к борьбе с палами подключили беспилотники

В Балтийском округе начали проводить противопожарные рейды с применением дронов.
«Нарушители и поджигатели прекрасно видны с высоты птичьего полета», — рассказывают в пресс-службе областного МЧС о проверках с помощью квадрокоптера.
Ранее сообщалось о том, что всего за время палов пострадало уже больше 300 га. Счет пожаров перевалил за 200, ежедневно пожарные по несколько десятков раз выезжают на тушение горящей травы в полях.
С 10 марта на территории Калининградской области введен особый противопожарный режим. Штрафы увеличены вдвое.