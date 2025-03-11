Ростовским студентам предложили пройти стажировку по разным специальностям

Предприятия Ростова-на-Дону тесно сотрудничают с учебными заведениями региона, обеспечивая студентам возможность проходить различные программы стажировки. В марте стартовал набор на весеннюю волну стажировок. В них могут принять участие студенты вузов или колледжей очной формы обучения по направлениям: ИТ, экономика, технические и бизнес-специальности. Подать заявку можно, начиная со второго курса обучения. Стажировка пройдет на базе Сбера.
В число городов-участников в этом сезоне вошли Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь.
Как рассказала HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова, стажировка предоставляет студентам возможность получить первый опыт работы в банке и попробовать себя в интересных задачах, сразу применяя новые знания на практике. При этом студенты смогут учиться у лучших экспертов и получать достойную оплату своего труда.
— Для нас важно не просто дать студентам рабочее место, но и помочь им раскрыть потенциал, научить работать в команде и принимать самостоятельные решения. Мы рады открывать новые карьерные возможности для молодых специалистов, — отметила Мария Прохорова.
На сайте проекта публикуется список актуальных направлений стажировки.