Ростовским студентам предложили пройти стажировку по разным специальностям

Предприятия Ростова-на-Дону тесно сотрудничают с учебными заведениями региона, обеспечивая студентам возможность проходить различные программы стажировки. В марте стартовал набор на весеннюю волну стажировок. В них могут принять участие студенты вузов или колледжей очной формы обучения по направлениям: ИТ, экономика, технические и бизнес-специальности. Подать заявку можно, начиная со второго курса обучения. Стажировка пройдет на базе Сбера.