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Мавлиев прокомментировал обвал грунта в Уфе, из-за которого ушла под землю легковушка

Мэр Уфы посетил место обвала грунта на улице Интернациональной.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил место обвала грунта на улице Интернациональной. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Напомним, инцидент произошел позавчера — 9 марта. Земля ушла прямо из-под припаркованной во дворе дома № 193/1 Lada Kalina. Глубина карстовой ямы составила около восьми метров. Чтобы извлечь машину, потребовалась помощь спецтехники. К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было, и обошлось без пострадавших.

Мавлиев вместе с подчиненным и сотрудниками ответственных служб на месте обсудил дальнейшие действия.

— Сейчас ведется тампонирование глиной, далее проведем необходимые изыскания и обследования, — поведал мэр.

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