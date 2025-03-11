Мавлиев прокомментировал обвал грунта в Уфе, из-за которого ушла под землю легковушка

Сегодня, 11 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил место обвала грунта на улице Интернациональной. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Напомним, инцидент произошел позавчера — 9 марта. Земля ушла прямо из-под припаркованной во дворе дома № 193/1 Lada Kalina. Глубина карстовой ямы составила около восьми метров. Чтобы извлечь машину, потребовалась помощь спецтехники. К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было, и обошлось без пострадавших.
Мавлиев вместе с подчиненным и сотрудниками ответственных служб на месте обсудил дальнейшие действия.
— Сейчас ведется тампонирование глиной, далее проведем необходимые изыскания и обследования, — поведал мэр.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.