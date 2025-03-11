Матвиенко поручила разработать закон о поддержке студенческих семей

«Я поручила комитету по науке и образованию подготовить закон о студенческой семье, где будет этот комплекс обязательных мер предусмотрен, потому что неуверенность, где жить и на что жить», — сказала Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ. «Студенческие семьи. Коллеги, мы понимаем, что мы не говорим о больших финансовых ресурсах, мы понимаем, сейчас у нас есть очень важные приоритеты. Тем не менее, родился ребенок в студенческой семье, ну, дайте отдельную комнату в общежитии. Какие проблемы? Я могу привести примеры, где общежития студенческие сдают мигрантам и другим. Неужели нельзя дать молодой семейной паре комнату в общежитии, перевести студента или студентку с платного на бюджетное образование, создать детские комнаты, где студентка может оставить ребенка на 2−3 часа, пойти на лекции, послушать, чтобы не прерывать образование», — возмутилась парламентарий.