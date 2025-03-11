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На карантин по гриппу и ОРВИ отправили классы в 105 школах Волгограда и области

Грипп B поднял заболеваемость ОРВИ в Волгограде на 17% за неделю.

Источник: Комсомольская правда

Все больше жителей Волгоградской области укладывает в постель вирус гриппа B. За первую неделю марта 2025 года число случаев острых респираторных инфекций увеличилось на 17%. По данным регионального Роспотребнадзора, всплеск заболеваемости случился среди взрослого населения: количество больничных выросло сразу на 26%.

Хотя по статистике дети стали заболевать ОРВИ реже, в 105 школах области ввели карантин. Но на каникулы детей не отправили, отдельные классы перевели на дистанционное обучение. Сидят на карантине группы в детских садах, колледжах и вузах.

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 2,3 раза, но подтвердили диагноз всего у 39 человек. В регионе все так же распространен геновариант «Омикрон». Зато гриппом волгоградцы стали болеть чаще. В основном сейчас цепляют вирус гриппа B. Также укладывают в постель риновирусы, РС-вирусы.

Медики рекомендуют не медлить с обращением к врачу, если поднялась температура, появились кашель, боль в груди, заложенность носа или насморк. Чем раньше — тем меньше осложнений.