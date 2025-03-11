На карантин по гриппу и ОРВИ отправили классы в 105 школах Волгограда и области

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 2,3 раза, но подтвердили диагноз всего у 39 человек. В регионе все так же распространен геновариант «Омикрон». Зато гриппом волгоградцы стали болеть чаще. В основном сейчас цепляют вирус гриппа B. Также укладывают в постель риновирусы, РС-вирусы.