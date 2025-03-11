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Телеканал «EL ARNA» закроют в Казахстане — министр

АЛМАТЫ, 11 мар — Sputnik. Казахстанские телеканалы «EL ARNA» и «Хабар» решено объединить, сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, чье обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: sputnik.kz

С учетом стремительного изменения отечественного медиапространства и в целях необходимости оптимизации государственных ресурсов нами принято стратегическое решение об объединении телеканалов «EL ARNA» и «Хабар».

Данный шаг направлен, в первую очередь, на повышение эффективности работы отечественных телекомпаний и расширение аудитории казахстанского контента", — сказала она.

Слияние телеканалов «EL ARNA» и «Хабар» завершится до 1 мая 2025 года.

Весь ценный контент «EL ARNA» будет интегрирован в сетку вещания «Хабар», что позволит сохранить лучшие проекты, сделать их более доступными широкой аудитории и обеспечить их дальнейшее развитие.

заявила министр

Она заверила, что сотрудники «EL ARNA» будут трудоустроены внутри агентства «Хабар» с сохранением уровня заработных плат.

Телеканал «EL ARNA» был создан 22 марта 2000 года как первый национальный канал, вещающий только на государственном языке и изначально назывался «Хабар-2».

С марта 2002 года сменил название на «EL ARNA» и перешёл на двуязычный принцип вещания.

C марта 2014 года прекратил своё вещание и на частоте канала «EL ARNA» стал вещать новостной телеканал 24KZ.

27 марта 2017 года новый телеканал «EL ARNA» возобновил своё вещание в формате отечественного киноканала, с 2024 года был переформатирован в молодёжно-развлекательный канал.