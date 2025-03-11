Телеканал «EL ARNA» закроют в Казахстане — министр

С учетом стремительного изменения отечественного медиапространства и в целях необходимости оптимизации государственных ресурсов нами принято стратегическое решение об объединении телеканалов «EL ARNA» и «Хабар».
Данный шаг направлен, в первую очередь, на повышение эффективности работы отечественных телекомпаний и расширение аудитории казахстанского контента", — сказала она.
Слияние телеканалов «EL ARNA» и «Хабар» завершится до 1 мая 2025 года.
Весь ценный контент «EL ARNA» будет интегрирован в сетку вещания «Хабар», что позволит сохранить лучшие проекты, сделать их более доступными широкой аудитории и обеспечить их дальнейшее развитие.
Она заверила, что сотрудники «EL ARNA» будут трудоустроены внутри агентства «Хабар» с сохранением уровня заработных плат.
Телеканал «EL ARNA» был создан 22 марта 2000 года как первый национальный канал, вещающий только на государственном языке и изначально назывался «Хабар-2».
С марта 2002 года сменил название на «EL ARNA» и перешёл на двуязычный принцип вещания.
C марта 2014 года прекратил своё вещание и на частоте канала «EL ARNA» стал вещать новостной телеканал 24KZ.
27 марта 2017 года новый телеканал «EL ARNA» возобновил своё вещание в формате отечественного киноканала, с 2024 года был переформатирован в молодёжно-развлекательный канал.