Кроссворд на 12 марта 2025

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12 марта — день рождения легендарного танцовщика Вацлава Нижинского, чье имя стало символом гениальности и трагической судьбы в мире балета. Предлагаем разгадать наш кроссворд и освежить в памяти факты об этой выдающейся личности в истории балета.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.