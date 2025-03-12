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Кроссворд на 12 марта 2025

12 марта — день рождения легендарного танцовщика Вацлава Нижинского, чье имя стало символом гениальности и трагической судьбы в мире балета. Предлагаем разгадать наш кроссворд и освежить в памяти факты об этой выдающейся личности в истории балета.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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