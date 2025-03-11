Отыграли назад: суд обязал мэрию Омска вернуть средства за землю «Кедру»

Омская мэрия должна выплатить 4,5 миллиона рублей компании «Кедр» за землю в парке 30-летия ВЛКСМ. Кировский районный суд Омска обязал департамент имущественных отношений мэрии вернуть средства, вырученные от продажи земли, хоть и незаконной.
Еще в 2022 году департамент имущественных отношений незаконно передал землю компании «Кедр». Именно по этой сделке и будут возвращены деньги. 9 марта, суд признал недействительным договор купли-продажи и обязал вернуть средства несостоявшемуся покупателю. Ранее участок в 5 тысяч кв. метров уже был передан в собственность города по требованию прокуратуры Омска.
В прошлом году прокуратура уже добилась отмены сделки по передаче другого участка «Кедру» под строительство торгово-развлекательного комплекса рядом с ТЦ «Парк». В этом случае компания добровольно отказалась от своих планов.
Ранее мы писали, что Омская прокуратура запросила реальный срок для экс-собственника банка «СИБЭС».