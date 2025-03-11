Отыграли назад: суд обязал мэрию Омска вернуть средства за землю «Кедру»

Еще в 2022 году департамент имущественных отношений незаконно передал землю компании «Кедр». Именно по этой сделке и будут возвращены деньги. 9 марта, суд признал недействительным договор купли-продажи и обязал вернуть средства несостоявшемуся покупателю. Ранее участок в 5 тысяч кв. метров уже был передан в собственность города по требованию прокуратуры Омска.