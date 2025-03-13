Ответы на кроссворд от 12 марта 2025: интересные факты про Вацлава Нижинского

По горизонтали:
1. Петрушка
«Петрушка» — одноактный балет Игоря Стравинского, созданный для «Русских сезонов» Дягилева и впервые представленный в Париже 13 июня 1911 года. Балет рассказывает историю Петрушки, куклы из народных представлений, в которой пробуждаются человеческие чувства. Образ Петрушки навсегда связан с первым исполнителем главной партии, Вацлавом Нижинским.
2. Весна
Для Нижинского, несмотря на его выдающийся талант танцовщика, работа хореографом оказалась сложной задачей. Ему было трудно четко формулировать мысли и передавать коллегам-артистам свое видение, а также видение Дягилева в отношении постановки балета «Весна священная». Огромные усилия Нижинского, Стравинского и Дягилева публика не оценила. Премьера балета 29 мая в Театре Елисейских Полей вызвала бурю негодования из-за новаторской музыки Стравинского: зрители освистали представление, не обратив внимания на оригинальную и сложную хореографию, посвященную языческим обрядам.
3. Фавн
Нижинский, желая попробовать себя в новой роли, тайно от Фокина поставил балет «Послеполуденный отдых фавна» на музыку Дебюсси в 1912 году. В основе хореографии лежали профильные позы, вдохновленные древнегреческой вазописью. Финальная сцена, в которой фавн оставался с вуалью нимфы, была воспринята как непристойная и вызвала скандал. Дягилев, несмотря на критику, оставил постановку без изменений, что привело к враждебному приему балета публикой. Позднее финальную позу слегка изменили, но в современных постановках она восстановлена в оригинальном виде.
4. Бежар
Творческий путь Вацлава Нижинского был недолгим, всего десять лет, но чрезвычайно насыщенным и плодотворным. Он смело экспериментировал, открывая новые горизонты для балетного искусства и предвосхищая стиль экспрессионизма. Его новаторские идеи оказали огромное влияние на последующие поколения танцовщиков и хореографов. В память о великом артисте Морис Бежар создал в 1971 году балет «Нижинский, клоун Божий» на музыку Пьера Анри и Петра Чайковского.
5. Меркьюри
В клипе на песню I Want to Break Free Фредди Меркьюри предстал в образе Фавна, вдохновившись знаменитым балетом Нижинского «Послеполуденный отдых фавна».
По вертикали:
1. Павлова
Вацлав Нижинский, чей талант восхищал критиков, называвших его «восьмым чудом света», выступал на сцене с прославленной Анной Павловой. Их совместный успех был отмечен высокой французской наградой — степенью командора Ордена Академических пальм, которую они оба получили после триумфального первого «Русского сезона» в Париже.
2. Фокин
В 1905 году молодой Нижинский получил шанс проявить свой талант благодаря Михаилу Фокину, педагогу-новатору из Петербургского балетного училища. Фокин, впервые выступавший в качестве балетмейстера, ставил экзаменационный балет «Ацис и Галатея» для выпускников и пригласил Нижинского на роль фавна, несмотря на то, что тот еще не заканчивал училище. После показательного выступления 10 апреля в Мариинском театре газеты пестрели похвалами необыкновенному дару юного танцовщика.
3. Ширяев
Балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев вошел в историю не только как хореограф, но и как пионер мультипликации. С 1906 по 1909 год он создал первые в мире черно-белые немые кукольные мультфильмы, в которых с удивительной точностью воспроизвел балетные партии.
4. Монмартр
В 1953 году тело Вацлава Нижинского было перезахоронено на парижском кладбище Монмартр, рядом с могилами танцовщика Г. Вестриса и драматурга Т. Готье, стоявшего у истоков романтического балета. Над надгробием из серого камня возвышается бронзовый шут в костюме Петрушки — любимого персонажа Нижинского.
Интересные факты о Вацлаве Нижинском:
Виртуозный танцовщик Вацлав Нижинский был настоящим кумиром своего времени. Он удивлял сочетанием силы и грации, а его прыжки, словно бросающие вызов законам физики, приводили публику в восторг. Наделенный даром перевоплощения и выразительной мимикой, он обладал мощным сценическим магнетизмом, который резко контрастировал с его застенчивым и немногословным характером в обычной жизни.
Увлечение идеями толстовства, распространенными в русской эмигрантской среде, трагически повлияло на судьбу Нижинского. Члены труппы Дягилева, придерживавшиеся толстовских взглядов (Немчинова, Костровский и Зверев), своими разговорами о греховности актерского ремесла способствовали развитию его психического расстройства. В 1918 году, после обследования в клинике для душевнобольных, ему был поставлен диагноз — шизофрения. С этого момента и до конца жизни он провел в психиатрических клиниках, где проходил лечение с переменным успехом.
В 1945 году корреспондент журнала Life случайно встретил Вацлава Нижинского в послевоенной Вене, танцующего в окружении советских солдат. Встреча с земляками произвела на Нижинского огромное впечатление: после многих лет молчания, он внезапно вновь заговорил по-русски с бывшими соотечественниками.
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