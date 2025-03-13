Ответы на кроссворд от 12 марта 2025: интересные факты про Вацлава Нижинского

3. Фавн

Нижинский, желая попробовать себя в новой роли, тайно от Фокина поставил балет «Послеполуденный отдых фавна» на музыку Дебюсси в 1912 году. В основе хореографии лежали профильные позы, вдохновленные древнегреческой вазописью. Финальная сцена, в которой фавн оставался с вуалью нимфы, была воспринята как непристойная и вызвала скандал. Дягилев, несмотря на критику, оставил постановку без изменений, что привело к враждебному приему балета публикой. Позднее финальную позу слегка изменили, но в современных постановках она восстановлена в оригинальном виде.