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Голикова заявила об отказе 37 тысяч женщин от аборта в прошлом году

Голикова: 37 тысяч женщин, планировавших аборт, сохранили беременность в 2024 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, решили сохранить беременность по итогам 11 месяцев прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За 11 месяцев (2024 года — ред.) удалось сохранить 37 тысяч жизней (нерожденных детей — ред.)», — сказала Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Она отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты.

Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи. Она считает, что для изменений в этой сфере нужно минимум 4−5 лет постоянной коммуникационной активности.