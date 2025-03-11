Голикова заявила об отказе 37 тысяч женщин от аборта в прошлом году

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, решили сохранить беременность по итогам 11 месяцев прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«За 11 месяцев (2024 года — ред.) удалось сохранить 37 тысяч жизней (нерожденных детей — ред.)», — сказала Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
Она отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты.
Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи. Она считает, что для изменений в этой сфере нужно минимум 4−5 лет постоянной коммуникационной активности.