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Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко

Матвиенко: большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой, поэтому необходимо обеспечить для их детей всю инфраструктуру, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.

«Ключевым фактором для родителей, которые думают рожать или нет, является, конечно, твердая гарантия государства в обеспечении доступности инфраструктуры сопровождения роста детей: это и образование, и здравоохранение, и так далее. Государство должно сказать: рожайте, а мы обеспечим все условия — ясли, детский сад, условия для образования ваших детей, развития, воспитания, сохранения здоровья. Это важно и потому, что большинство женщин, как известно, хотят совмещать материнство с карьерой. По данным, 67% женщин, имеющих детей от 0 до 6 лет, совмещают материнство с работой, продолжают работать», — сказала Матвиенко.