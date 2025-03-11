Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко

«Ключевым фактором для родителей, которые думают рожать или нет, является, конечно, твердая гарантия государства в обеспечении доступности инфраструктуры сопровождения роста детей: это и образование, и здравоохранение, и так далее. Государство должно сказать: рожайте, а мы обеспечим все условия — ясли, детский сад, условия для образования ваших детей, развития, воспитания, сохранения здоровья. Это важно и потому, что большинство женщин, как известно, хотят совмещать материнство с карьерой. По данным, 67% женщин, имеющих детей от 0 до 6 лет, совмещают материнство с работой, продолжают работать», — сказала Матвиенко.