Швейное предприятие в Ростове-на-Дону признали банкротом

В Ростовской области компанию ООО «Промспецшвей» признали банкротом. Решение было принято Арбитражным судом региона в марте 2025 года после иска одного из банков. Эту информацию указали на портале ЕФРСБ.
Оказалось, что организация имела долги перед финансовым учреждением. После изучения ситуации суд признал несостоятельность ответчика и ввел в отношении конкурсное производство до 19 июня 2025 года. Также был назначен конкурсный управляющий.
Судя по открытым данным, ООО «Промспецшвей» — ростовский производитель спецодежды, зарегистрированный в апреле 2018 года. Учредителем выступает Сергей Безуглый.
Напомним, ранее в Ростовской области начали продавать участок земли и котельную другой компании-банкрота. Имущество выставили на торги за 1,8 рублей.