Стало известно, где пройдет главный намаз Ураза-байрам в Казани

Осенью 2024 года свой пост имама мечети Марджани оставил Мансур хазрат Джалялетдинов, возглавлявший её на протяжении 30 лет. Новым имамом стал заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов. В этом году в мечети активно проводят разные мероприятия, там же состоится и ежегодный ифтар Камиля хазрата Самигуллина с журналистами.