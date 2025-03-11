В Омске все больше детей и подростков заболевают ОРВИ

В Омске резко выросла заболеваемость ОРВИ среди детей и подростков. Об этом говорит статистика. По данным на 11 марта, карантин введен в 187 классах 56 школ и 80 группах 51 детского сада.
Это значительно больше, чем еще неделю назад. На прошлой неделе были закрыты 163 класса в 49 школах. В образовательных учреждениях проводятся профилактически осмотры, при превышения показателя отсутствующих по болезни выше 20%, в классах вводится карантин.
Наиболее распространенные возбудители — риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус и грипп. Заражение происходит воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре больного человека. Вирусы могут также передаваться через предметы обихода (игрушки, дверные ручки).
В школах и дошкольных учреждениях усилены меры профилактики и вводится дополнительная обработка помещений, а классы регулярно проветриваются. Родителям стоит напомнить школьникам о важности гигиены рук, правильного питания и отдыха. Простые меры предосторожности позволят снизить вероятность появления вируса.