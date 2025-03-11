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Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

По прогнозам «Казгидромета», 12 марта на большей части страны объявили штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 41% 754 мм рт. ст. +16°
Источник: Unsplash

Астанчан, алматинцев и жителей Мангистау, Алматинской, Павлодарской, Атырауской и Актюбинской областей предупредили о тумане.

В Жамбылской области и Жетысу ожидается повышение температуры воздуха. Также — туман и ветер.

В области Абай и ВКО — снег, метель и ветер.

В Мангистау, СКО, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Актюбинской областях — повышение температуры.

Снег, метель, гололед и туман прогнозируются в Карагандинской области.

Туман и гололед — в области Улытау и Акмолинской области.

Туман и ветер — в ЗКО, Жетысу и СКО.

Снег, дождь, метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Костанайской области.

Также в период 12—14 марта в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

говорится в сообщении