Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

Астанчан, алматинцев и жителей Мангистау, Алматинской, Павлодарской, Атырауской и Актюбинской областей предупредили о тумане.
В Жамбылской области и Жетысу ожидается повышение температуры воздуха. Также — туман и ветер.
В области Абай и ВКО — снег, метель и ветер.
В Мангистау, СКО, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Актюбинской областях — повышение температуры.
Снег, метель, гололед и туман прогнозируются в Карагандинской области.
Туман и гололед — в области Улытау и Акмолинской области.
Туман и ветер — в ЗКО, Жетысу и СКО.
Снег, дождь, метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Костанайской области.
Также в период
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.