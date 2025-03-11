«Это рекордный объем»: в 2024 году инвестиции в основной капитал Башкирии достигли более 780 млрд рублей

По этому показателю регион занял 14 место в России и второе — в Приволжском федеральном округе. По сравнению с 2023-м объем инвестиций вырос на 9,7%. Как отметил Хабиров, это уже шестой год подряд, начиная с 2019-го, когда Башкирия демонстрирует стабильный рост привлеченных средств.