«Это рекордный объем»: в 2024 году инвестиции в основной капитал Башкирии достигли более 780 млрд рублей

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал Башкирии достиг рекордных 783,8 миллиардов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
По этому показателю регион занял 14 место в России и второе — в Приволжском федеральном округе. По сравнению с 2023-м объем инвестиций вырос на 9,7%. Как отметил Хабиров, это уже шестой год подряд, начиная с 2019-го, когда Башкирия демонстрирует стабильный рост привлеченных средств.
Руководитель республики утверждает, что, несмотря на санкционное давление и сложные экономические условия, региону удается сохранять «неплохие темпы развития». Радий Хабиров подчеркнул, что это стало возможным благодаря системной работе с инвесторами, эффективному взаимодействию с бизнесом, а также комплексу преференций и льгот, которые предлагаются тем, кто готов вкладывать средства в экономику региона.
Глава Башкирии в своей публикации заявил, что в планах на 2025-й у руководства республики сохранить положительную динамику и продолжить привлекать инвестиции.
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