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26 трехсекционных трамваев «МиНиН» получит Нижний Новгород

Запустить такие трамваи планируется в первую очередь на маршрутах №№ 6 и 7.

26 трехсекционных трамваев получит Нижний Новгород в рамках концессии по модернизации электротранспорта, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что первый подобный трамвай уже начал проходить обкатку в городе.

Сертификацию трехсекционного трамвая, собранного на нижегородско-белорусском предприятии, проводит Научно-исследовательский институт Горэлектротранспорта. После получения положительного заключения новый транспорт выйдет на линию.

Он отличается повышенной вместимостью и сможет перевозить более 260 пассажиров, из которых 61 место — сидячие. Первые трехсекционные трамваи начнут курсировать по наиболее востребованных маршрутам №№ 6 и 7.

Ранее стало известно, когда начнется реконструкция трамвайных путей до парка «Дубки».