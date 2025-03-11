26 трехсекционных трамваев «МиНиН» получит Нижний Новгород

26 трехсекционных трамваев получит Нижний Новгород в рамках концессии по модернизации электротранспорта, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что первый подобный трамвай уже начал проходить обкатку в городе.
Сертификацию трехсекционного трамвая, собранного на нижегородско-белорусском предприятии, проводит Научно-исследовательский институт Горэлектротранспорта. После получения положительного заключения новый транспорт выйдет на линию.
Он отличается повышенной вместимостью и сможет перевозить более 260 пассажиров, из которых 61 место — сидячие. Первые трехсекционные трамваи начнут курсировать по наиболее востребованных маршрутам №№ 6 и 7.
Ранее стало известно, когда начнется реконструкция трамвайных путей до парка «Дубки».