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Снежные барсы Ермак и Серебряна из челябинского зоопарка устроили весенний сбор «урожая» шапок

Яркое солнце всё больше напоминает о весне, несмотря на колючие сугробы, а кое-кто собирает «урожай» с ёлок. Профессионально попрощаться с надоевшей зимой решили снежные барсы Ермак и Серебряна. Ведь теперь самое время превратить полезные зимние вещи в бесполезные, но занятные игрушки. Как с этим справляется пара великолепных диких котиков, показали в челябинском зоопарке.

Источник: Пресс-служба челябинского зоопарка

Весна потихоньку отвоёвывает свои права, а в зоопарке ей помогают профессиональные инспекторы. Ермак и Серебряна готовы принять на хранение надоевшие зимние вещи хоть насовсем. Первую меховую шапку хищники уже успели деловито снять с ёлки и утащить в вольер, аки добычу. Та же участь ждёт и остальные. Иначе никак: весна пришла — весне дорогу.

Попрощаться с зимой, воспользовавшись услугами Ермака и Серебряны, предложили всем желающим челябинцам. Надоевшие и устаревшие зимние шапки и прочее меховое можно принести в зоопарк на звериную «утилизацию», чтобы новый сезон встретить уже без груза тяжёлого прошлого.