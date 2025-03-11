Снежные барсы Ермак и Серебряна из челябинского зоопарка устроили весенний сбор «урожая» шапок

Весна потихоньку отвоёвывает свои права, а в зоопарке ей помогают профессиональные инспекторы. Ермак и Серебряна готовы принять на хранение надоевшие зимние вещи хоть насовсем. Первую меховую шапку хищники уже успели деловито снять с ёлки и утащить в вольер, аки добычу. Та же участь ждёт и остальные. Иначе никак: весна пришла — весне дорогу.
Попрощаться с зимой, воспользовавшись услугами Ермака и Серебряны, предложили всем желающим челябинцам. Надоевшие и устаревшие зимние шапки и прочее меховое можно принести в зоопарк на звериную «утилизацию», чтобы новый сезон встретить уже без груза тяжёлого прошлого.