Снежные барсы Ермак и Серебряна из челябинского зоопарка устроили весенний сбор «урожая» шапок

Яркое солнце всё больше напоминает о весне, несмотря на колючие сугробы, а кое-кто собирает «урожай» с ёлок. Профессионально попрощаться с надоевшей зимой решили снежные барсы Ермак и Серебряна. Ведь теперь самое время превратить полезные зимние вещи в бесполезные, но занятные игрушки. Как с этим справляется пара великолепных диких котиков, показали в челябинском зоопарке.