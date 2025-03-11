Создан новый метод образования химической связи между бором и азотом

Бор и азот могут выступать «строительными блоками» для новых соединений, они более полярны, чем углерод, и легче вступают в химические реакции. Поэтому такие соединения широко применяются для создания различных материалов — от прочной высокотемпературной керамики до гибкой полимерной электроники. До настоящего времени существовало всего два общих метода для образования связи бора и азота, что сильно ограничивало разнообразие доступных для синтеза молекул.