Создан новый метод образования химической связи между бором и азотом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские химики разработали новый способ образования химической связи между бором и азотом в органических молекулах, с помощью которого потенциально можно создавать флуоресцентные метки, которые применяются в биохимических исследованиях и полимерной электронике. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда.
«[Новая реакция] позволяет соединять органические соединения с атомами бора с разнообразными азотсодержащими молекулами, включая природные и биологически активные соединения. Этот подход можно использовать для создания ярких флуоресцентных меток для биохимических исследований или материалов для гибкой органической электроники», — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией металлоорганических соединений ИНЭОС РАН Дмитрий Перекалина.
По информации пресс-службы, исследователи для реакции использовали нитрены — активные азотсодержащие частицы и органические соединения с атомами бора, а также катализатор (комплексы рутения и родия с аминокислотами) — для управления процессом.
Бор и азот могут выступать «строительными блоками» для новых соединений, они более полярны, чем углерод, и легче вступают в химические реакции. Поэтому такие соединения широко применяются для создания различных материалов — от прочной высокотемпературной керамики до гибкой полимерной электроники. До настоящего времени существовало всего два общих метода для образования связи бора и азота, что сильно ограничивало разнообразие доступных для синтеза молекул.
Результаты исследования проведены специалистами Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН и опубликованы в журнале Chemical Science.