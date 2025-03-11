В Ленинградской области появится масштабный лабораторный комплекс ААНИИ

В пресс-службе добавили, что новый комплекс обустроят по последнему слову техники, в частности, он будет оборудован современными лабораториями, рабочими зонами, кухней-столовой, кают-компанией и уютными спальнями. Также в исследовательских работах будет задействована крыша самого здания, на которой будет размещено необходимое оборудование. Отдельной гордостью нового комплекса станет уникальный исследовательский инструмент — комплекс возвратно-наклонного зондирования ионосферы.