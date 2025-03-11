В Ленинградской области появится масштабный лабораторный комплекс ААНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники геофизического отдела Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) за счет реконструкции научно-исследовательской станции «Горьковская» получат масштабный лабораторный комплекс площадью 264 кв. м. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ААНИИ, отметив, что на территории в 3 га уже ведутся работы по благоустройству.
«Сотрудники геофизического отдела ААНИИ проведут комплексную реконструкцию научно-исследовательской станции “Горьковская”. На участке площадью 3 га будет возведен лабораторный комплекс площадью 264 кв. м, включающий четыре модуля для комфортного размещения и работы десяти ученых. На территории уже ведутся работы по благоустройству, прокладываются подъездные пути, оптоволоконная локальная сеть, устанавливается научное оборудование, запущена система видеонаблюдения и контроля доступа», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что новый комплекс обустроят по последнему слову техники, в частности, он будет оборудован современными лабораториями, рабочими зонами, кухней-столовой, кают-компанией и уютными спальнями. Также в исследовательских работах будет задействована крыша самого здания, на которой будет размещено необходимое оборудование. Отдельной гордостью нового комплекса станет уникальный исследовательский инструмент — комплекс возвратно-наклонного зондирования ионосферы.
«Системные геофизические исследования имеют важнейшее значение для понимания глобального космического воздействия Солнца на Землю, хозяйственную деятельность людей и организм человека. Полученные измерения позволяют прогнозировать оптимальные условия для радиосвязи, особенно на больших расстояниях, повышают точность работы навигационных систем и фиксируют опасные геофизические явления. Данными геофизических наблюдений ученых Арктического и антарктического научно-исследовательского института пользуются ведущие научные институты и организации во всем мире, включая Европу и США», — приводит пресс-служба слова директора ААНИИ Александра Макарова.
ААНИИ — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Он проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах РФ и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором по организации и осуществлению деятельности в Арктике.