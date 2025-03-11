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В Воронеже начались рейды по проверке маршруток

Сотрудники ГАИ следят за безопасностью общественного транспорта и соблюдением ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже стартовало профилактическое мероприятие «Маршрутное такси». Сотрудники Госавтоинспекции начали проводить рейды, направленные на предупреждение и пресечение ДТП с участием водителей городских автобусов. Об этом 11 марта рассказали в ГАИ региона.

За первые два месяца 2025 года в Воронеже было зарегистрировано 17 аварий с участием пассажирского транспорта, в которых 17 человек получили ранения. Из них 14 происшествий произошло по вине водителей автобусов.

В ходе проверок инспекторы уделят особое внимание выявлению неисправностей в маршрутках, а также изменениям в конструкции транспортных средств без согласования с Госавтоинспекцией. Также они будут следить за соблюдением правил дорожного движения.

Если будут выявлены автобусы, не соответствующие требованиям безопасности, такие транспортные средства будут задержаны. Граждан просят сообщать о нарушениях ПДД, совершенных водителями маршрутного транспорта, через чат-бот Госавтоинспекции @Bespredelu_net36_bot.