В Черноземье продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

За неделю с 3 по 9 марта в Черноземье установили 341 случай коронавируса, что на 6,6% меньше, чем неделей ранее (365). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 410 986 диагнозов.