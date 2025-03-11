Небесные постовые: как женщины-авиадиспетчеры регулируют небо над Ташкентом

В первую очередь, ты чувствуешь ответственность не столько за себя, сколько за людей, за которых ты отвечаешь, за пилотов, которые с тобой ведут радиосвязь, которые с собой везут как минимум по 150 человек каждый. Это разве не напрягает, не волнует, не возлагает на тебя какую-то дополнительную ответственность? Поэтому морально это может быть в какой-то момент тяжело.