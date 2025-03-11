Радик Юльякшин отменил концерт из-за неожиданного ЧП во время тура

Сегодня, 11 марта, башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, отменил концерт в Новом Уренгое. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
В настоящее время артист находится на гастролях по городам России. По пути, по словам музыканта, случилось непредвиденное происшествие.
— Наши железные кони просто не выдержали суровых морозов и подвели нас, техника просто встала, — поделился Юльякшин.
Элвин Грей заверил поклонников, что он вместе с командой делает все возможное для того, чтобы тур продолжился. Сейчас идет согласование новой даты концерта в Новом Уренгое, уже купленные фанатами билеты будут действительны.
— Новый Уренгой, мы к вам обязательно доедем. Мы очень сильно извиняемся, что так вышло, спасибо вам за понимание, — заявил Элвин Грей.
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