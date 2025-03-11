Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радик Юльякшин отменил концерт из-за неожиданного ЧП во время тура

Элвин Грей отменил концерт в Новом Уренгое из-за «суровых морозов».
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 марта, башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, отменил концерт в Новом Уренгое. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В настоящее время артист находится на гастролях по городам России. По пути, по словам музыканта, случилось непредвиденное происшествие.

— Наши железные кони просто не выдержали суровых морозов и подвели нас, техника просто встала, — поделился Юльякшин.

Элвин Грей заверил поклонников, что он вместе с командой делает все возможное для того, чтобы тур продолжился. Сейчас идет согласование новой даты концерта в Новом Уренгое, уже купленные фанатами билеты будут действительны.

— Новый Уренгой, мы к вам обязательно доедем. Мы очень сильно извиняемся, что так вышло, спасибо вам за понимание, — заявил Элвин Грей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.