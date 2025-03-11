Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» кенгурята впервые выглянули из сумок мам.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Нижегородский зоопарк «Лимпопо» разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей.

Сообщается, что пополнение произошло у двух самок кенгуру Беннетта.

«Характерное шевеление в сумках у мам сотрудники зоопарка заметили еще в начале февраля, однако поначалу увидеть кенгурят было невозможно — малыши все время находились в сумках у мам, где они потихоньку подрастали и питались маминым молоком. И вот, наконец, подросшие и окрепшие кенгурята решили познакомиться с миром», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Отмечается, что пол новорожденных будет определен позже, когда малыши начнут покидать мамины сумки.