В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам

«Характерное шевеление в сумках у мам сотрудники зоопарка заметили еще в начале февраля, однако поначалу увидеть кенгурят было невозможно — малыши все время находились в сумках у мам, где они потихоньку подрастали и питались маминым молоком. И вот, наконец, подросшие и окрепшие кенгурята решили познакомиться с миром», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.