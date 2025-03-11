В нижегородском зоопарке кенгурята впервые выглянули из сумок мам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Нижегородский зоопарк «Лимпопо» разместил трогательные фото и видео с кенгурятами, впервые выглядывающими из сумок матерей.
Сообщается, что пополнение произошло у двух самок кенгуру Беннетта.
«Характерное шевеление в сумках у мам сотрудники зоопарка заметили еще в начале февраля, однако поначалу увидеть кенгурят было невозможно — малыши все время находились в сумках у мам, где они потихоньку подрастали и питались маминым молоком. И вот, наконец, подросшие и окрепшие кенгурята решили познакомиться с миром», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
Отмечается, что пол новорожденных будет определен позже, когда малыши начнут покидать мамины сумки.