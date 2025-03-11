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В Иркутской области идет борьба с вирусными гепатитами

В 2024 году на эти цели выделили 200 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области идет борьба с вирусными гепатитами. В прошлом году на эти цели направили 200 миллионов рублей. С 10 по 16 марта в регионе традиционно проходит неделя профилактики заражение и распространением вирусным гепатитом.

Семь тысяч человек в Иркутской области живут с гепатитом С, такое же количество с гепатитом С и ВИЧ-инфекцией.

Гепатит С относится к заболеваниям, которые лечатся по полису обязательного медицинского страхования. И благодаря специальным программам удалось снизить уровень заболеваемости.