В Иркутской области идет борьба с вирусными гепатитами. В прошлом году на эти цели направили 200 миллионов рублей. С 10 по 16 марта в регионе традиционно проходит неделя профилактики заражение и распространением вирусным гепатитом.
Семь тысяч человек в Иркутской области живут с гепатитом С, такое же количество с гепатитом С и ВИЧ-инфекцией.
Гепатит С относится к заболеваниям, которые лечатся по полису обязательного медицинского страхования. И благодаря специальным программам удалось снизить уровень заболеваемости.