Квартиры Басты, Ирины Аллегровой и Ромы Зверя оценили в Ростовской области

Певица Ирина Аллегрова провела значительную часть детства в однокомнатной квартире дома Леванидова на улице Шаумяна. Сейчас это объект культурного наследия. Стоимость жилья в здании составляет примерно 3,2 млн рублей. К слову, кроме Аллегровой, в доме Леванидова в разное время жили и другие известные личности, например, психоаналитик Сабина Шпильрейн.