Квартиры Басты, Ирины Аллегровой и Ромы Зверя оценили в Ростовской области

Квартиры, в которых жили известные музыканты из Ростовской области — рэпер Баста, певица Ирина Аллегрова и солист группы «Звери» Роман Билык, — оценили эксперты сервиса Домклик и Сбера.
Оказалось, что Василий Вакуленко (рэпер Баста) в юности жил на улице Мечникова в Ростове-на-Дону. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 40 кв. метров. Сейчас она стоит около 4,5 млн рублей, аренда обойдется в 30 тысяч рублей в месяц.
Певица Ирина Аллегрова провела значительную часть детства в однокомнатной квартире дома Леванидова на улице Шаумяна. Сейчас это объект культурного наследия. Стоимость жилья в здании составляет примерно 3,2 млн рублей. К слову, кроме Аллегровой, в доме Леванидова в разное время жили и другие известные личности, например, психоаналитик Сабина Шпильрейн.
Роман Билык, солист группы «Звери», родился в Таганроге. В юности он жил на улице Фрунзе, в доме с почтовым отделением. По оценкам экспертов, стоимость квартиры составляет около 3 млн рублей, а аренда обойдется в 20 тысяч рублей в месяц.