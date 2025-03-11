Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко

«Наша главная задача — добиться суммарного коэффициента рождаемости: я, когда была на докладе у Владимира Владимировича Путина, сказала 2,1, он сказал, нет, надо 2,3 (коэффициент рождаемости — ред.). То есть вот такая поставлена высокая планка. Важно, чтобы иметь троих и более детей стало признаком успешности, модным, желанным трендом. На это должна быть направлена, а, может быть, перестроена во многом вся наша воспитательная работа, система образования, семья и так далее», — сказала Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.