В Башкирии продлен маршрут электрички Дема — Усть-Катав — Дема

Таким образом, впервые будет обеспечена транспортная доступность пригородным железнодорожным сообщением до одного из наиболее отдаленных населенных пунктов Башкирии — села Мурсалимкино, позволив с комфортом совершать поездки до столицы республики, что особенно актуально в связи с частыми пробками на трассе М-5.
Маршрут пригородных поездов будет обслуживаться составом электропоезда ЭП2Д в 4-х вагонном исполнении, в котором есть все, что необходимо пассажиру: системы видеонаблюдения и кондиционирования, подъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляция, комфортные кресла, крепления для велосипедов, USB-розетки.