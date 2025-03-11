В Башкирии продлен маршрут электрички Дема — Усть-Катав — Дема

Таким образом, впервые будет обеспечена транспортная доступность пригородным железнодорожным сообщением до одного из наиболее отдаленных населенных пунктов Башкирии — села Мурсалимкино, позволив с комфортом совершать поездки до столицы республики, что особенно актуально в связи с частыми пробками на трассе М-5.