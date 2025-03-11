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В Башкирии продлен маршрут электрички Дема — Усть-Катав — Дема

С 30 марта 2025 года маршрут следования пригородных поездов № 6424/6423 сообщением Дема — Усть-Катав — Дема продляется до крупного транспортно-пересадочного узла Вязовая с оборотом по станции Мурсалимкино, сообщает БППК.

Источник: Башинформ

Таким образом, впервые будет обеспечена транспортная доступность пригородным железнодорожным сообщением до одного из наиболее отдаленных населенных пунктов Башкирии — села Мурсалимкино, позволив с комфортом совершать поездки до столицы республики, что особенно актуально в связи с частыми пробками на трассе М-5.

Маршрут пригородных поездов будет обслуживаться составом электропоезда ЭП2Д в 4-х вагонном исполнении, в котором есть все, что необходимо пассажиру: системы видеонаблюдения и кондиционирования, подъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляция, комфортные кресла, крепления для велосипедов, USB-розетки.