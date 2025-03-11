Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области

«Утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ для курских школьников. Для девятиклассников ОГЭ отменен. Выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах. Одиннадцатиклассники, как и в прошлом году, смогут выбрать: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.