Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области

КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Для учеников курских школ утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ, у выпускников появится возможность по желанию пройти аттестацию вместо госэкзамена, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ для курских школьников. Для девятиклассников ОГЭ отменен. Выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах. Одиннадцатиклассники, как и в прошлом году, смогут выбрать: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что данное решение принято на федеральном уровне и закреплено приказом Минпросвещения.
«Эти правила касаются всех 430 школ Курской области, где учатся 11 700 девятиклассников и 4289 одиннадцатиклассников… Мы понимаем, как важно создать комфортные условия для наших школьников, и продолжаем делать все возможное, чтобы их поддержать», — сказал Хинштейн.