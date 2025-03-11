В Иркутской области семь бойцов СВО получили деньги на погашение ипотеки. Их по новому закону предоставляют с 1 января 2024 года. Послужить помощь для погашения кредита могут не все военнослужащие. А только те, кто в ходе спецоперации получили ранение или травму, которая привела к инвалидности второй или третьей группы.
Есть ещё один нюанс, ипотека должна быть оформлена на самого бойца или его жену до начала специальной военной операции. Если все условия соблюдены, то семья получит миллион либо сумму для погашения остатка, если он меньше миллиона.
Выплаты уже получили защитники Отечества из Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Карлука, Грановщины, Маркова и Кутулика.