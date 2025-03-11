В Иркутской области семь бойцов СВО получили деньги на погашение ипотеки. Их по новому закону предоставляют с 1 января 2024 года. Послужить помощь для погашения кредита могут не все военнослужащие. А только те, кто в ходе спецоперации получили ранение или травму, которая привела к инвалидности второй или третьей группы.