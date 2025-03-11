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За оправдание террористического украинского военизированного объединения житель Башкирии проведет 7 лет за решеткой

Житель Башкирии получил 7 лет колонии за оправдание террористов.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ выявила преступление 41-летнего жителя села Исянгулово Зианчуринского района Башкирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина в 2023 году регулярно оставлял на платформе YouTube комментарии, которые оправдывают деятельность запрещенного в России террористического украинского военизированного объединения.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Центральный окружной военный суд признал его виновным, назначил ему семь лет колонии общего режима, а также на два года запретил заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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