За оправдание террористического украинского военизированного объединения житель Башкирии проведет 7 лет за решеткой

ФСБ выявила преступление 41-летнего жителя села Исянгулово Зианчуринского района Башкирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина в 2023 году регулярно оставлял на платформе YouTube комментарии, которые оправдывают деятельность запрещенного в России террористического украинского военизированного объединения.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Центральный окружной военный суд признал его виновным, назначил ему семь лет колонии общего режима, а также на два года запретил заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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