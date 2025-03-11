Митрополит Меркурий благословил Александра Скрябина на служение Ростову-на-Дону

Избранного главу Ростова-на-Дону Александра Скрябина на служение городу благословил митрополит Меркурий. Встреча состоялась сегодня, 11 марта.
— Встретился с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием. Обсудили вопросы духовной поддержки, социальной справедливости и культурного развития города. Митрополит благословил меня на служение городу, — рассказал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
По словам управленца, глава донской митрополии отметил важность усилий по созданию гармоничного и благополучного общества, в котором каждый человек будет чувствовать заботу и поддержку.
Напомним, Александра Скрябина назначили градоначальником по итогам внеочередного заседания городской думы. Перед новым назначением чиновник находится в статусе исполняющего обязанности главы администрации города. Сегодня чиновник озвучил варианты решения пяти основных проблем донской столицы.