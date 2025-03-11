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В Уфе начался активный ямочный ремонт дорог

К ямочному ремонту дорог в Уфе приступили сразу, как только «открылся» асфальт. Об этом было заявлено на оперативном совещании в администрации города.

Источник: Администрация Уфы

В первую очередь, устраняются опасные дефекты на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети. Сейчас работы выполняются в две смены в круглосуточном режиме. В каждую смену выходит до пяти бригад общей численностью не менее 30 рабочих и 10 единиц техники. Погодные условия пока позволяют использовать только холодную асфальтобетонную и щебеночно-битумную смеси.

На данный момент уложено 342 тонны материалов на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Это 334 тонны щебеночно-битумной смеси на площади 2 161 «квадрат» и 8 тонн холодной асфальтобетонной смеси на площади 55 кв.м.