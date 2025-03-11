В Уфе начался активный ямочный ремонт дорог

В первую очередь, устраняются опасные дефекты на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети. Сейчас работы выполняются в две смены в круглосуточном режиме. В каждую смену выходит до пяти бригад общей численностью не менее 30 рабочих и 10 единиц техники. Погодные условия пока позволяют использовать только холодную асфальтобетонную и щебеночно-битумную смеси.