Власти заявили о возможности пополнения «Волны Балтики» через любой банк

«Пополнение “льготных” и “многодетных” карт будет доступно по ней в конце этого месяца, о чём мы дополнительно сообщим. В мобильном приложении Сбера, в котором раньше некоторые калининградцы пополняли свои транспортные карты внутренними переводами, эта опция теперь доступна только для обладателей областных карт “Волна Балтики Регион”», — говорится в сообщении властей.