В Симферополе до 1 августа отремонтируют школу искусств

Напомним, в Евпатории начали ремонтировать старинный дом на Театральной площади. Это здание было построено в начале ХХ века и является объектом культурного наследия. Местные жители называют его «Дом с оленем» из-за головы животного, украшающего фасад. Ранее в этом здании жила семья авиаторов.