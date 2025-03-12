В Симферополе до 1 августа отремонтируют школу искусств на проспекте Кирова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Михаил Афанасьев.
Работы выполняют в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Михаил Афанасьев отметил, что подрядная организация уже завершила демонтаж облицовки стен, напольного покрытия и систем коммуникации. После завершения капитального ремонта в обновленных помещениях занятия по музыке начнут проводить для 150 учеников.
Напомним, в Евпатории начали ремонтировать старинный дом на Театральной площади. Это здание было построено в начале ХХ века и является объектом культурного наследия. Местные жители называют его «Дом с оленем» из-за головы животного, украшающего фасад. Ранее в этом здании жила семья авиаторов.
Ранее мы писали, в Бахчисарайском районе завершили первый этап ремонта набережной. В скором времени начнется второй этап капремонта.