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В Симферополе до 1 августа отремонтируют школу искусств

Ремонт здания детской школы искусств на проспекте Кирова завершат к 1 августа.

Источник: Администрация Симферополя

В Симферополе до 1 августа отремонтируют школу искусств на проспекте Кирова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Михаил Афанасьев.

Работы выполняют в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Михаил Афанасьев отметил, что подрядная организация уже завершила демонтаж облицовки стен, напольного покрытия и систем коммуникации. После завершения капитального ремонта в обновленных помещениях занятия по музыке начнут проводить для 150 учеников.

Напомним, в Евпатории начали ремонтировать старинный дом на Театральной площади. Это здание было построено в начале ХХ века и является объектом культурного наследия. Местные жители называют его «Дом с оленем» из-за головы животного, украшающего фасад. Ранее в этом здании жила семья авиаторов.

Ранее мы писали, в Бахчисарайском районе завершили первый этап ремонта набережной. В скором времени начнется второй этап капремонта.