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115 тысяч жителей Ростовской области установили самозапрет на кредиты

С 1 марта жители Ростовской области установили уже 115 тысяч самозапретов на кредиты.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2025 года уже 115 тысяч жителей Ростовской области установили самозапрет на кредиты через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры России.

Антикредитных отметок на Дону оказалось больше, чем в Челябинской области, но меньше, чем в Краснодарском крае (185 тысячи), Санкт-Петербурге (388 тысячи) и в Москве (951 тысячи), а также еще в ряде других регионов России.

Всего по стране оформили уже 5 млн самозапретов на кредиты. Самому старшему заявителю 103 года.

Напомним, новый сервис на Госуслугах помогает защититься от мошенников. Он полностью или частично блокирует возможность выдачи кредитов или займов в банках и микрофинансовых организациях. Снять ограничение можно в любое время.