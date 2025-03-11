С 1 марта 2025 года уже 115 тысяч жителей Ростовской области установили самозапрет на кредиты через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры России.
Антикредитных отметок на Дону оказалось больше, чем в Челябинской области, но меньше, чем в Краснодарском крае (185 тысячи), Санкт-Петербурге (388 тысячи) и в Москве (951 тысячи), а также еще в ряде других регионов России.
Всего по стране оформили уже 5 млн самозапретов на кредиты. Самому старшему заявителю 103 года.
Напомним, новый сервис на Госуслугах помогает защититься от мошенников. Он полностью или частично блокирует возможность выдачи кредитов или займов в банках и микрофинансовых организациях. Снять ограничение можно в любое время.