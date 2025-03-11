Волгодонские атомщики подвели итоги реализации программ благотворительности

В 2024 году на развитие здравоохранения и образования, поддержку талантливой молодежи и ветеранов, продвижение культурных и спортивных инициатив Ростовской атомной станцией было направлено свыше 130 миллионов рублей. На предприятии подведены итоги реализации программы благотворительности и проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры.
— Все наши проекты формируются при активном и постоянном диалоге и сотрудничестве с органами местного самоуправления и общественностью, что позволяет глубже понимать насущные проблемы территории и способствовать их эффективному решению, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Большинство социально значимых проектов атомной станции направлены на улучшение медицинского обслуживания и модернизацию медицинских учреждений. Так, в прошлом году в Волгодонске открылась женская консультация Городской больницы № 1 после капитального ремонта и внедрения новой системы работы. Концерн «Росэнергоатом» профинансировал обновление помещений, установку новых окон и дверей, проведение сантехнических и электромонтажных работ и многое другое.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
Также были выделены средства на строительство и закупку оснащения для единственного на востоке Ростовской области Центра единоборств. Открытие центра стало значимым событием в жизни города.
Оказали атомщики поддержку детскому центру адаптивной верховой езды «Добрая лошадка», городскому шахматному клубу, школе-интернату для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Восхождение».
Благодаря программам возрождения и развития православия и духовных традиций, в которых атомная станция принимает активное участие, в прошлом году был начат капитальный ремонт Кафедрального Собора Рождества Христова г. Волгодонска.
Эти заслуги предприятия были высоко оценены Министерством труда и социальной защиты РФ. По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности — 2024» Ростовская АЭС была признана лучшим предприятием в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».