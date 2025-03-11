Волгодонские атомщики подвели итоги реализации программ благотворительности

Большинство социально значимых проектов атомной станции направлены на улучшение медицинского обслуживания и модернизацию медицинских учреждений. Так, в прошлом году в Волгодонске открылась женская консультация Городской больницы № 1 после капитального ремонта и внедрения новой системы работы. Концерн «Росэнергоатом» профинансировал обновление помещений, установку новых окон и дверей, проведение сантехнических и электромонтажных работ и многое другое.