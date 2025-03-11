Создан сервис для контроля систем отопления, вентиляции и освещения

БЕЛГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного технического университета им. В. Г. Шухова (БГТУ) разработали облачный сервис для удаленного контроля и мониторинга локальных сетей освещения, вентиляции и теплоснабжения многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Комплекс, разработанный учеными БГТУ им. В. Г. Шухова, предлагает упрощенный подход к управлению инженерными сетями, снижающий нагрузку на контроллеры. Это решение полезно для большинства управляющих компаний, занимающихся обслуживанием жилого фонда. ООО “Конст”, основанное разработчиками проекта, успешно провело испытания контроллеров систем отопления и вентиляции», — говорится в сообщении.
Программное обеспечение зарегистрировано в Едином реестре. До конца марта планируется тестовый запуск системы на базе застройщика в Старом Осколе. В пресс-службе отметили, что разработка будет полезна большинству управляющих компаний, занимающихся обслуживанием жилого фонда.
«В рамках проекта создаются облачные сервисы для мониторинга и бюджетные контроллеры для систем отопления, вентиляции и освещения. Они отслеживают параметры в режиме реального времени, позволяя управлять этими системами автоматически. Данные обрабатываются с использованием нейросетевых алгоритмов и метеосервисов, а диспетчер получает уведомления о неисправностях через телеграм-бота», — сообщили в вузе.