Создан сервис для контроля систем отопления, вентиляции и освещения

«В рамках проекта создаются облачные сервисы для мониторинга и бюджетные контроллеры для систем отопления, вентиляции и освещения. Они отслеживают параметры в режиме реального времени, позволяя управлять этими системами автоматически. Данные обрабатываются с использованием нейросетевых алгоритмов и метеосервисов, а диспетчер получает уведомления о неисправностях через телеграм-бота», — сообщили в вузе.