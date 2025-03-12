Министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал строительство школы Алины Загитовой

«Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент — финансирование. Так как мы ещё не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано», — передает слова Владимира Леонова РИА Новости Спорт.