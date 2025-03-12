Как россияне относятся к гендерным праздникам: результаты опроса Новостей Mail

В 2025 году 23 февраля и 8 марта выпали на выходные дни. Согласно ТК РФ, выходной должен переноситься на ближайший рабочий день, однако в этом году их перенесли на 8 мая и 13 июня. Большинство (42%) респондентов оценили такой перенос положительно и считают, что длинные выходные в мае и июне более уместны. Для 33% перенос выходных не имеет никакой значимости, а 22% заявили, что лучше было бы перенести выходные на ближайшие рабочие дни. Еще 2% затруднились с ответом.