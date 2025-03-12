Как россияне относятся к гендерным праздникам: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Большинство россиян (64%) отмечают оба гендерных праздника — День защитника Отечества и Международный женский день.
Чаще всего в эти дни опрошенные встречаются с родными и друзьями (56%) или просто отдыхают дома (25%). Некоторые проводят праздники иначе: 6% занимаются повседневными делами, 4% выбирают активный отдых (спорт, прогулки, поездки на природу), 3% посещают культурные мероприятия (театр, концерты, музеи) и столько же идут в кафе или ресторан. Работой в эти дни заняты 1%, столько же уделяют время хобби. Еще 1% респондентов написали свои варианты, где большинство отметили, что «формат празднования зависит от ситуации и настроения». Путешествуют в эти даты лишь 0,4%.
Отмечают только 8 марта 5% опрошенных. Большинство из них также встречаются в этот день с родными и/или друзьями (43%) и отдыхают дома (33%).
Как еще проводят этот день:
- Занимаются повседневными делами — 9%
Посещают культурные мероприятия (театр, концерты, музеи) — 4%
Ходят в кафе/ресторан — 4%
Занимаются хобби — 3%
Работают — 2%
Проводят день активно (спорт, прогулки, выезды на природу) — 2%
Путешествуют — 0,2%
Отмечают только 23 февраля 3% респондентов. Их приоритетным занятием в этот день является отдых дома (37%), а уже потом встречи с друзьями (33%).
Какие еще варианты времяпрепровождения выбирают россияне:
Занимаются повседневными делами — 11%
Посещают культурные мероприятия (театр, концерты, музеи) — 5%
Занимаются хобби — 4%
Проводят день активно (спорт, прогулки, выезды на природу) — 3%
Свой ответ — 2%
Работают — 2%
Ходят в кафе/ресторан — 1%
Путешествуют — 1%
27% респондентов не отмечают ни День защитника Отечества, ни Международный женский день.
Перенос выходных праздничных дней
По вопросу о том, влияет ли на времяпрепровождение в праздничные дни дополнительный выходной, который следует за праздником, мнения разделились. На 25% опрошенных это влияет, и они используют дополнительный выходной для отдыха дома, для 24% же планы остаются неизменными. 21% при наличии дополнительного выходного проводят больше времени с родными и/или друзьями. 14% решают накопившиеся дела, 13% активно проводят время или путешествуют, 2% затруднились ответить.
В 2025 году 23 февраля и 8 марта выпали на выходные дни. Согласно ТК РФ, выходной должен переноситься на ближайший рабочий день, однако в этом году их перенесли на 8 мая и 13 июня. Большинство (42%) респондентов оценили такой перенос положительно и считают, что длинные выходные в мае и июне более уместны. Для 33% перенос выходных не имеет никакой значимости, а 22% заявили, что лучше было бы перенести выходные на ближайшие рабочие дни. Еще 2% затруднились с ответом.
Несмотря на положительное отношение к переносу праздников на более теплый сезон в 2025 году, 37% опрошенных все же считают справедливым переносить выходные дни на ближайший рабочий день. За перенос на другой месяц выступают 28% респондентов, 17% считают нецелесообразным переносить праздник, если он выпадает на выходной день. 9% поддерживают идею введения дополнительного выходного, не привязанного к праздникам, и столько же респондентов не смогли определиться с мнением.