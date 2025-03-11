Будущих политиков в Ростовской области обучают в проекте «ПолитСтарт»

В 2020 году одним из федеральных победителей «ПолитСтарта» был Александр Шаблий, избранный затем в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. На площадке проекта ростовчанин обсуждал свои программные инициативы с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. Он также является председателем комиссии по физической культуре, спорту, туризму и экологии Молодёжного парламента при Государственной Думе.