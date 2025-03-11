Будущих политиков в Ростовской области обучают в проекте «ПолитСтарт»

Проект начался в марте одновременно с подготовкой к предварительному голосованию, которое проводит «Единая Россия» для отбора своих кандидатов на осенних выборах в городские думы Ростовской области в 2025 году.
— В первую очередь, проект будет полезен для тех, кто делает первые шаги в общественно-политической деятельности. Образовательная программа поможет им подготовить предложения по улучшению качества жизни в городе или районе, и уверенно вступить в избирательную кампанию, — пояснил член регионального оргкомитета предварительного голосования партии Сергей Бондаренко.
Отметим, в проекте можно участвовать в статусе кандидата предварительного голосования или политического технолога.
В 2020 году одним из федеральных победителей «ПолитСтарта» был Александр Шаблий, избранный затем в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. На площадке проекта ростовчанин обсуждал свои программные инициативы с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. Он также является председателем комиссии по физической культуре, спорту, туризму и экологии Молодёжного парламента при Государственной Думе.
— Через проект ощущаешь сопричастность к большой команде единомышленников, которые горят желанием приносить пользу людям и стране и готовы действовать, — подчеркнул Александр Шаблий.
Первый этап обучения в проекте «ПолитСтарт» запланирован на апрель на интернет-площадке Высшей партийной школы. Ожидаются обучающие активности и в Ростовской области. Через проект участники получат знания по актуальной общественно-политической повестке и познакомятся с направлениями предвыборной работы.
Активно проявившие себя участники «ПолитСтарта» из Ростовской области будут приглашены на очное обучение в Москве, получат наставников из депутатского корпуса «Единой России» и экспертного сообщества.