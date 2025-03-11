Последние новости к вечеру 11 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 марта 2025 года.
Кремль отреагировал на атаку БПЛА на Московский регион
Дмитрий Песков заявил, что массированная атака украинских БПЛА может осложнить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине. В Подмосковье было сбито около 100 дронов, по всей России — более 330.
В Курской области освободили 12 населенных пунктов
Российские войска в ходе наступления освободили 12 населенных пунктов в Курской области, включая Агроном, Богдановку и Михайловку. Подразделения группировки войск «Север» также установили контроль над более чем 100 кв. км территории.
Делегации США и Украины встретились в Саудовской Аравии
На переговорах с Украиной в Джидде США представляли Марко Рубио, Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак оценил начало переговоров как «конструктивное».
Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки дрона
Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию приостановили из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию. Петер Сийярто назвал удары по критической инфраструктуре неприемлемыми и призвал уважать энергосуверенитет страны.
Стали известны детали прохода бойцов ВС РФ в тыл ВСУ
Бойцы ВС России прошли 15 км внутри газопровода в Курской области и прорвались в тыл ВСУ в Судже. Военные нескольких подразделений внезапно атаковали противника, прорвали оборону и освободили восемь населённых пунктов.