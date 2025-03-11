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Последние новости к вечеру 11 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 11 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 11 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 марта 2025 года.

Кремль отреагировал на атаку БПЛА на Московский регион

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков заявил, что массированная атака украинских БПЛА может осложнить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине. В Подмосковье было сбито около 100 дронов, по всей России — более 330.

В Курской области освободили 12 населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

Российские войска в ходе наступления освободили 12 населенных пунктов в Курской области, включая Агроном, Богдановку и Михайловку. Подразделения группировки войск «Север» также установили контроль над более чем 100 кв. км территории.

Делегации США и Украины встретились в Саудовской Аравии

Источник: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

На переговорах с Украиной в Джидде США представляли Марко Рубио, Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак оценил начало переговоров как «конструктивное».

Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки дрона

Источник: РИА "Новости"

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию приостановили из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию. Петер Сийярто назвал удары по критической инфраструктуре неприемлемыми и призвал уважать энергосуверенитет страны.

Стали известны детали прохода бойцов ВС РФ в тыл ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Бойцы ВС России прошли 15 км внутри газопровода в Курской области и прорвались в тыл ВСУ в Судже. Военные нескольких подразделений внезапно атаковали противника, прорвали оборону и освободили восемь населённых пунктов.