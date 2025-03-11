Какая погода будет в Казахстане 12 марта

Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке республики ожидается снег, на северо-западе — осадки в виде снега и дождя.
По Казахстану ожидается туман, на севере, юго-востоке, востоке — усиление ветра с низовой метелью, на севере, востоке — гололед.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 11−13 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 17−19 тепла.