«Погода слабину дала»: как в Татарстане будут бороться с паводком

Сотрудники УК уже подготовили дренажные системы и мешки с песком, рассказал директор ЖЭК-14 Дениз Салахов. По его словам, с количеством снега в этом году повезло, погода «слабину дала».
Он подчеркнул, что сотрудники УК готовы к паводку. Все крыши уже почистили от наледи, сейчас работники готовятся к возможным подтоплениям подвалов и ликвидации огромных луж на тротуарах.
Для работ в Советском районе Казани подготовили около 30 тонн щебня, около 1 тыс. мешков с песком, сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома столицы РТ Сергей Санкин.