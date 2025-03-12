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«Погода слабину дала»: как в Татарстане будут бороться с паводком

Из-за аномально теплого марта Раис РТ Рустам Минниханов поручил уже на этой неделе начать готовиться к предстоящему паводку в республике. Управляющие компании (далее УК) достали водопомпы и дренажные насосы, коммунальные службы очищают ливневки, пишет ТНВ.

Сотрудники УК уже подготовили дренажные системы и мешки с песком, рассказал директор ЖЭК-14 Дениз Салахов. По его словам, с количеством снега в этом году повезло, погода «слабину дала».

Он подчеркнул, что сотрудники УК готовы к паводку. Все крыши уже почистили от наледи, сейчас работники готовятся к возможным подтоплениям подвалов и ликвидации огромных луж на тротуарах.

Для работ в Советском районе Казани подготовили около 30 тонн щебня, около 1 тыс. мешков с песком, сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома столицы РТ Сергей Санкин.