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В Воронеже экологи потребовали от чиновников убрать огромную свалку шин

Она принесла ущерб почве на 9 миллионов рублей.

Источник: телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области

В Воронеже специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии обратили внимание на огромную свалку шин на улице 45-й Стрелковой Дивизии в районе хлебозавода № 7. По этому поводу они направили письмо с требованием ее убрать.

По расчетам экологов, ущерб, причиненный почвам этой свалкой, превысил 9 миллионов рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер отметила, что территория, на которой находится свалка, является неразграниченной. В этом случае ответственность за ее загрязнение и порчу возлагается на местные органы власти.

Экологи призывают мэрию не только убрать свалку, но и рассмотреть вопрос ограничения доступа к территории, где она образовалась. Также они внесли предложение установить видеокамеры. Их записи должны помочь доказать вину людей, выбрасывающих шины, чтобы затем привлечь их к административной ответственности.