В Воронеже экологи потребовали от чиновников убрать огромную свалку шин

Экологи призывают мэрию не только убрать свалку, но и рассмотреть вопрос ограничения доступа к территории, где она образовалась. Также они внесли предложение установить видеокамеры. Их записи должны помочь доказать вину людей, выбрасывающих шины, чтобы затем привлечь их к административной ответственности.