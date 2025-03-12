В Воронеже экологи потребовали от чиновников убрать огромную свалку шин

В Воронеже специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии обратили внимание на огромную свалку шин на улице 45-й Стрелковой Дивизии в районе хлебозавода № 7. По этому поводу они направили письмо с требованием ее убрать.
По расчетам экологов, ущерб, причиненный почвам этой свалкой, превысил 9 миллионов рублей.
Министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер отметила, что территория, на которой находится свалка, является неразграниченной. В этом случае ответственность за ее загрязнение и порчу возлагается на местные органы власти.
Экологи призывают мэрию не только убрать свалку, но и рассмотреть вопрос ограничения доступа к территории, где она образовалась. Также они внесли предложение установить видеокамеры. Их записи должны помочь доказать вину людей, выбрасывающих шины, чтобы затем привлечь их к административной ответственности.